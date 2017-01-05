День в истории. Олегу Веретенникову – 47 лет!

5 января исполняется 47 лет бывшему полузащитнику «Ротора» и сборной России по футболу Олегу Веретенникову.

В чемпионате СССР Олег Веретенников выступал за такие клубы, как «Уралмаш», «Уралец», «Металлург», московский ЦСКА, «Чайку» и ростовский СКА.

В чемпионате России Веретенников сыграл за «Сокол», ростовский СКА, «Мордовию», «Уралан» и «Ротор». В чемпионате Казахстана - за «Женис», «Иртыш» и «Астану».

Также атакующему полузащитнику давилось сыграть за греческий клуб «Арис» и бельгийский «Льерс».

Веретенников трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата России в 1995,1997 и 1998 годах. Добавим, что Олег Веретенников 10 лет возглавлял «Клуб 100» российских бомбардиров. 28 сентября 2013 года его обошел Александр Кержаков.