Константин Сарсания: Покупки «Зенитом» иностанцев вызывают сомнения

Футбольный агент и тренер Константин Сарсания оценил трансферную политику «Зенита».

«Они пытаются купить лучших россиян, и я их понимаю, это правильно, но вот трансферы иностранцев вызывают сомнения. Да, Жулиано хороший игрок, а вот Мак достаточно средний по европейским меркам. Кроме Жулиано и Витселя (покинувшего клуб – прим.ред.) выделить больше некого, разницу, кроме бразильца, делать некому, поэтому команда стала слабее. А что касается россиян, Кокорину, например, выдано много авансов, но он играет не сильнее других», - цитирует Сарсанию ТАСС.

Напомним, осенню часть сезона РФПЛ питерцы завершили на втором месте, на пять очков отставая от «Спартака».