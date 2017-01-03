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Константин Сарсания: Покупки «Зенитом» иностанцев вызывают сомнения

Источник:  ТАССКомментарии

Футбольный агент и тренер Константин Сарсания оценил трансферную политику «Зенита».

«Они пытаются купить лучших россиян, и я их понимаю, это правильно, но вот трансферы иностранцев вызывают сомнения. Да, Жулиано хороший игрок, а вот Мак достаточно средний по европейским меркам. Кроме Жулиано и Витселя (покинувшего клуб – прим.ред.) выделить больше некого, разницу, кроме бразильца, делать некому, поэтому команда стала слабее. А что касается россиян, Кокорину, например, выдано много авансов, но он играет не сильнее других», - цитирует Сарсанию ТАСС.

Напомним, осенню часть сезона РФПЛ питерцы завершили на втором месте, на пять очков отставая от «Спартака». 

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