Чжан «xiao8» Нин завершил карьеру игрока

Китаец Чжан «xiao8» Нин завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщил твиттер LGD Gaming.

Today xiao8 retires from pro DOTA. It's been a crazy ride since 2011, what an honor it was sharing that with you. Good luck, Director8! pic.twitter.com/Zw5iqmgDaw