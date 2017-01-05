Швеция – Канада. Начало текстовой трансляции – 03:30 мск
В ночь на четверг по московскому времени в полуфинальном матче
молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Швеции и Канады.
Их матч пройдет в Монреале на льду «Белл-центра» и начнется в 03:30 по
московскому времени. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, что на этом чемпионате мира шведы в пяти матчах одержали
пять побед. На групповой стадии шведы поступательно обыграли датчан (6:1),
швейцарцев (4:2), финнов (3:1) и чехов (5:2), а на старте плей-офф разгромили
словаков (8:3).
Что касается канадцев, то они на групповом этапе переиграли россиян (5:3), словаков (5:0) и латвийцев (10:2), но проиграли команде США (1:3). В четвертьфинале чемпионата мира канадцы одолели чехов (5:3).
Матч
Место и дата
05 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция