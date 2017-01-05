Швеция – Канада. Начало текстовой трансляции – 03:30 мск

В ночь на четверг по московскому времени в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Швеции и Канады.

Их матч пройдет в Монреале на льду «Белл-центра» и начнется в 03:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Напомним, что на этом чемпионате мира шведы в пяти матчах одержали пять побед. На групповой стадии шведы поступательно обыграли датчан (6:1), швейцарцев (4:2), финнов (3:1) и чехов (5:2), а на старте плей-офф разгромили словаков (8:3).

Что касается канадцев, то они на групповом этапе переиграли россиян (5:3), словаков (5:0) и латвийцев (10:2), но проиграли команде США (1:3). В четвертьфинале чемпионата мира канадцы одолели чехов (5:3).