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«Зимнюю классику» в Сент-Луисе посетило 46 556 зрителей

Источник:  NHLКомментарии

«Зимняя классика-2017» прошла при аншлаге. Игру посетило 46 556 зрителей.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Чикаго» состоялся на Busch Stadium, который является домашней ареной бейсбольного клуба «Сент-Луис Кардиналс». Все билеты на игру были раскуплены.

Рекордная посещаемость на Busch Stadium была зафиксирована на футбольном матче между «Челси» и «Манчестер Сити» (3:4). 23 мая 2013 года за игрой с трибун наблюдало 48 263 зрителя.

Среди всех матчей «Зимней классики» игра в «Сент-Луисе» заняла шестое место по посещаемости.

Первое место сохраняет за собой «Зимняя классика-2014» между «Детройтом» и «Торонто», которую на Michigan Stadium посмотрели 105 491 зритель.

Матч

Сент-Луис - Чикаго - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы:

Кемпны (Кит, Панарин), 1:02 (0:1). Берглунд (Баумистер, Стеен), 27:45 (1:1). Тарасенко (Фаббри), 52:05 (2:1). Тарасенко (Лехтеря, Фаббри), 53:58 (3:1). Стеен 58:46 (4:1 - п.в.).

Место и дата

02 января 21:30, Буш Стэдиум, Онлайн-трансляция

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