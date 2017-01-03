«Зимнюю классику» в Сент-Луисе посетило 46 556 зрителей

«Зимняя классика-2017» прошла при аншлаге. Игру посетило 46 556 зрителей.

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Чикаго» состоялся на Busch Stadium, который является домашней ареной бейсбольного клуба «Сент-Луис Кардиналс». Все билеты на игру были раскуплены.

Рекордная посещаемость на Busch Stadium была зафиксирована на футбольном матче между «Челси» и «Манчестер Сити» (3:4). 23 мая 2013 года за игрой с трибун наблюдало 48 263 зрителя.

Среди всех матчей «Зимней классики» игра в «Сент-Луисе» заняла шестое место по посещаемости.

Первое место сохраняет за собой «Зимняя классика-2014» между «Детройтом» и «Торонто», которую на Michigan Stadium посмотрели 105 491 зритель.