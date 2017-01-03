Нападающий «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что форварда команды Евгения Маркова хотел просмотреть ЦСКА, но этот вариант не заинтересовал игрока.

«Марков остается в команде, я с ним разговаривал перед новым годом. ЦСКА хотел его сначала посмотреть, но и у самого Маркова нет большого желания ехать на просмотр, и мы против этого. Если хотят, то пусть смотрят так. Со мной связывались представители ЦСКА и я им объяснил позицию нашего клуба», - цитирует Матюшенко Sportbox.

В 16 матчах нынешнего сезона ФНЛ 22-летний нападающий забил 8 мячей. Его команда после 24 туров занимает второе место, на пять очков уступая столичному «Динамо».

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