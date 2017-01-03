Александр Зубков: Надеюсь, что вопрос с отстранением скелетонистов решится до 19 января

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал отстранение от соревнований российских скелетонистов в связи с расследованием МОК.

- С сегодняшнего дня мы будем в плотном контакте с международной федерацией. Все, что требовалось от нашей федерации, было предоставлено. Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайшее время, ждем результатов от IBSF. Надеюсь, что решение будет раньше, чем 19 января, - рассказал Зубков в интервью ТАСС.



Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Официально их имена не называются, но по данным «Р-Спорт» отстранены олимпийский чемпион Александр Третьяков, бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Елена Никитина, а также Мария Орлова, Ольга Потылицына и завершивший карьеру Сергей Чудинов.

Ранее IBSF отобрала у Сочи право проведения чемпионата мира 2017 года.