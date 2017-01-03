Зинедин Зидан: За прошедший год я потерял еще больше волос

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем Кубка Испании с «Севильей» подвел итоги своего первого года работы с командой.

«Я сильно нервничал на презентации. Мы всегда немного волнуемся, но не так, как я тогда.

За прошедший год я потерял еще больше волос, но ничего не могу с этим поделать. Я счастлив, что занимаюсь этим делом, но впереди предстоит много чего сделать. Я также доволен тем, как работают игроки.

Я одержал много побед как игрок, и я всегда стараюсь выигрывать все, что только возможно. Рад тому, чего нам удалось добиться, не ожидал такого. Но теперь нам нужно продолжать выигрывать и дальше.

Мне нужно прибавлять во всем. Когда я играл, я думал так же. Игрок и тренер могут совершенствоваться постоянно. Я не знаю, в чем я хорош. Лучше скажите об этом вы. Я обожаю футбол, он часть моей жизни. Это то, что должно быть в каждом тренере и игроке», – сказал Зидан.

Напомним, Зидан возглавил «Реал» 4 января 2016 года после отставки Рафаэля Бенитеса.