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Прощание с Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Прощание с бывшим защитником московского «Динамо» и сборной СССР Виктором Царевым пройдет 5 января в 13:30 мск на Троекуровском кладбище, сообщает официальный твиттер столичного клуба.

Царев скончался накануне на 86-м году жизни. Он четыре раза был чемпионом СССР, является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером РСФСР. После окончания спортивной карьеры работал тренером московского «Динамо» и юношеской сборной СССР.

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