Прощание с Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище
Прощание с бывшим защитником московского «Динамо» и сборной СССР Виктором Царевым пройдет 5 января в 13:30 мск на Троекуровском кладбище, сообщает официальный твиттер столичного клуба.
Царев скончался накануне на 86-м году жизни. Он четыре раза был чемпионом СССР, является заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером РСФСР. После окончания спортивной карьеры работал тренером московского «Динамо» и юношеской сборной СССР.
Прощание с великим динамовцем Виктором Царёвым пройдет 5 января в 13.30 на Троекуровском кладбище (зал прощаний). Адрес: ул. Рябиновая, 24.— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 3 января 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически