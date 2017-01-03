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Федор Канарейкин: Мы боролись до конца, но нам не хватило времени

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча с московским «Динамо».

- Два компонента, в которых «Динамо» нас сегодня переиграло — блокированные броски и удаления, особенно в чужой зоне. Был момент в третьем периоде, когда удалось забросить первую шайбу. И тут же организовали себе в следующей смене третий гол. Мы боролись до конца, нам не хватило времени, но удача была на стороне «Динамо».

Большинство мы тренируем каждый день. Сегодня были моменты, которые надо было доводить до конца, но хорошо сыграл голкипер «Динамо» Лазушин. Мы понимаем, что игра в большинстве — это наш большой резерв, поэтому будем работать дальше, искать оптимальные связки. Есть время, будем работать над этим, - передает слова Канарейкина пресс-служба омского клуба.

Напомним, что хоккеисты московского «Динамо» переиграли на выезде омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Матч

Авангард - Динамо - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы:

Карпов (Кокарев, Хиетанен), 22:24 (0:1). Кокарев (Вишневский), 28:29 (0:2 - бол.). Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:35 (1:2). Карпов (Хиетанен, Терещенко), 52:08 (1:3 - бол.). Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 (2:3).

Место и дата

03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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