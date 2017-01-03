Хачанов вышел во второй круг в Дохе, обыграв 1277-ю ракетку мира
53-я ракетка мира Карен Хачанов победил Мубарака Зайида из Катара в матче первого круга турнира ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Счет матча – 6:1, 6:3.
Отметим, что соперник Хачанова занимает в рейтинге ATP 1277-е место и получил на турнире wild card.
Во втором круге 20-летний российский теннисист сыграет с победителем матча Иво Карлович (Хорватия, 6) – Илья Марченко (Украина).
Также на турнире в Дохе выступает Андрей Кузнецов, которому в первом круге достался в соперники пятый сеяный Жо-Уилфрид Тсонга из Франции, занимающий 12-е место в рейтинге ATP.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar
ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 237 190
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/32 финала
Матч
Зайид М. (Катар) - Хачанов К. (Россия) - 1:6, 3:6
Место и дата
03 января 15:30, , Онлайн-трансляция