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Хачанов вышел во второй круг в Дохе, обыграв 1277-ю ракетку мира

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53-я ракетка мира Карен Хачанов победил Мубарака Зайида из Катара в матче первого круга турнира ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе. Счет матча – 6:1, 6:3.

Отметим, что соперник Хачанова занимает в рейтинге ATP 1277-е место и получил на турнире wild card.

Во втором круге 20-летний российский теннисист сыграет с победителем матча Иво Карлович (Хорватия, 6) – Илья Марченко (Украина).

Также на турнире в Дохе выступает Андрей Кузнецов, которому в первом круге достался в соперники пятый сеяный Жо-Уилфрид Тсонга из Франции, занимающий 12-е место в рейтинге ATP.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 237 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/32 финала

Матч

Зайид М. (Катар) - Хачанов К. (Россия) - 1:6, 3:6

Место и дата

03 января 15:30, , Онлайн-трансляция

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