«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса

«Челси» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, который находится в сфере интересов «канониров» уже долгое время, сообщает The Sun.

По данным издания, «синие» попытаются приобрети 24-летнего игрока сборной Швейцарии в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить более 20 миллион фунтов стерлингов.

В этом сезоне Родригес в 15 матчах бундеслиги забил два мяча и сделал одну голевую передачу.