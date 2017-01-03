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«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Челси» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, который находится в сфере интересов «канониров» уже долгое время, сообщает The Sun.

По данным издания, «синие» попытаются приобрети 24-летнего игрока сборной Швейцарии в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить более 20 миллион фунтов стерлингов.

В этом сезоне Родригес в 15 матчах бундеслиги забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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