«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса
«Челси» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, который находится в сфере интересов «канониров» уже долгое время, сообщает The Sun.
По данным издания, «синие» попытаются приобрети 24-летнего игрока сборной Швейцарии в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить более 20 миллион фунтов стерлингов.
В этом сезоне Родригес в 15 матчах бундеслиги забил два мяча и сделал одну голевую передачу.
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