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Юлия Чекалева: Вся гонка прошла очень быстро и в суете

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская лыжница Юлия Чекалева поделилась впечатлениями от участие в скиатлоне в рамках традиционной многодневки «Тур де Ски».

- Не было таких высоких скоростей, какие обычно задают норвежки. Все шли толпой до конца. На коньковой части дистанции почему-то было очень узко, были заторы, все друг на друга прыгали - на лыжи, на палки - падали, спотыкались. На классике было то же самое. Все прошло очень быстро и в суете. Появилось ощущение зимы в Европе, наконец-то. Выпал снег, было стало повеселее. После допинговых скандалов для нас ничего не изменилось. Мы как готовились, так и тренируемся дальше, атмосфера осталась прежней, - сказала Чекалева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что победительницей скиатлона на дистанции 10 км, прошедший в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе, стала шведская спортсменка Стина Нильссон. Второе место заняла американка Джессика Диггинс. Третьей финишировала норвежка Хейди Венг. Среди представительниц сборной России лучший результат показала Юлия Чекалева, финишировавшая 10-й.

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