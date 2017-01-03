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Кравчук проиграл Пэру в Ченнае

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85-я ракетка мира Константин Кравчук выбыл из борьбы на турнире ATP Aircel Chennai Open.

В первом круге 31-летний российский теннисист потерпел поражение от пятого номера посева Бенуа Пэра из Франции. Счет матча – 3:6, 4:6.

Напомним, накануне во второй круг в Ченнае вышел 20-летний Даниил Медведев, победивший бразильца Тиаго Монтейру. А под седьмым номером на турнире посеян Михаил Южный, который в первом круге сыграет с представителем Индии Сакетом Минени.

Ченнай (Индия)

Турнир ATP Aircel Chennai Open

Призовой фонд 447 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/32 финала

Бенуа Пэр (Франция, 5) – Константин Кравчук (Россия) – 6:3, 6:4

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