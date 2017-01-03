Кравчук проиграл Пэру в Ченнае
85-я ракетка мира Константин
Кравчук выбыл из борьбы на турнире ATP Aircel Chennai Open.
В первом круге 31-летний российский теннисист потерпел поражение от пятого номера посева Бенуа Пэра из Франции. Счет матча – 3:6, 4:6.
Напомним, накануне во второй круг в Ченнае вышел 20-летний Даниил Медведев, победивший бразильца Тиаго Монтейру. А под седьмым номером на турнире посеян Михаил Южный, который в первом круге сыграет с представителем Индии Сакетом Минени.
Ченнай (Индия)
Турнир ATP Aircel Chennai
Open
Призовой фонд 447 480
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/32 финала
Бенуа Пэр (Франция, 5) – Константин Кравчук (Россия) – 6:3, 6:4
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