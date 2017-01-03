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Сергей Орешкин: Задачи есть всегда, нужно их выполнять

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

- Думаю, зрители все видели: сегодня была нелегкая игра с обеих сторон, напряженная. Все понимали, что после праздников надо вкатываться, и чем быстрее, тем лучше. Нам, видимо, больше повезло, реализовали свои моменты. Постарались грамотно и четко сыграть в обороне.

- Какие вопросы у вас возникли, когда «Авангард» забил свою первую шайбу?
- Вопрос был только один – вне игры. До этого было – не просвистели, но там гола не было. А здесь был гол, поэтому мы и просили посмотреть этот эпизод.

- Из последних 15 матчей «Динамо» 10 проведет дома. Есть ли задача занять третье место на Западе?
- Задачи есть всегда. Нужно их выполнять. Идти до конца, работать и работать, - передает слова Орешкина официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что хоккеисты московского «Динамо» переиграли на выезде омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.,

Матч

Авангард - Динамо - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы:

Карпов (Кокарев, Хиетанен), 22:24 (0:1). Кокарев (Вишневский), 28:29 (0:2 - бол.). Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:35 (1:2). Карпов (Хиетанен, Терещенко), 52:08 (1:3 - бол.). Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 (2:3).

Место и дата

03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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