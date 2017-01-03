Сергей Орешкин: Задачи есть всегда, нужно их выполнять
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
- Думаю, зрители все видели: сегодня была нелегкая игра с обеих сторон, напряженная. Все понимали, что после праздников надо вкатываться, и чем быстрее, тем лучше. Нам, видимо, больше повезло, реализовали свои моменты. Постарались грамотно и четко сыграть в обороне.
- Какие вопросы у вас возникли, когда «Авангард» забил свою первую
шайбу?
- Вопрос был только один – вне игры. До этого было – не просвистели, но там гола не было. А здесь был гол, поэтому мы и просили посмотреть этот эпизод.
- Из последних 15 матчей «Динамо» 10 проведет дома. Есть ли задача
занять третье место на Западе?
- Задачи есть всегда. Нужно их выполнять. Идти до конца, работать и работать, - передает слова Орешкина официальный сайт «Авангарда».
Напомним, что хоккеисты московского «Динамо» переиграли на выезде омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.,
Матч
Авангард - Динамо - 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы:
Карпов (Кокарев, Хиетанен), 22:24 (0:1). Кокарев (Вишневский), 28:29 (0:2 - бол.). Лемтюгов (Соботка, Медведев), 50:35 (1:2). Карпов (Хиетанен, Терещенко), 52:08 (1:3 - бол.). Соботка (Лемтюгов, Михеев), 58:55 (2:3).
Место и дата
03 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция