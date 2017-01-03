Сергей Орешкин: Задачи есть всегда, нужно их выполнять

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал игру регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

- Думаю, зрители все видели: сегодня была нелегкая игра с обеих сторон, напряженная. Все понимали, что после праздников надо вкатываться, и чем быстрее, тем лучше. Нам, видимо, больше повезло, реализовали свои моменты. Постарались грамотно и четко сыграть в обороне.

- Какие вопросы у вас возникли, когда «Авангард» забил свою первую шайбу?

- Вопрос был только один – вне игры. До этого было – не просвистели, но там гола не было. А здесь был гол, поэтому мы и просили посмотреть этот эпизод.

- Из последних 15 матчей «Динамо» 10 проведет дома. Есть ли задача занять третье место на Западе?

- Задачи есть всегда. Нужно их выполнять. Идти до конца, работать и работать, - передает слова Орешкина официальный сайт «Авангарда».



Напомним, что хоккеисты московского «Динамо» переиграли на выезде омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.,