Футбольная ассоциация потребовала от Санья объяснить запись в инстаграме
Футбольная ассоциация
Англии потребовала от защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья объяснений в
связи с его постом в инстаграме после матча 20-го тура премьер-лиги с «Бернли»
(2:1).
33-летний француз разместил запись, в которой пожаловался,
что его команда играла вдесятером против 12 соперников, намекнув на арбитра Ли
Мэйсона, удалившего на 32-й минуте полузащитника «горожан» Фернандиньо.
Впоследствии Санья удалил пост, но сообщение не осталось без внимания Футбольной ассоциации, которая связалась с игроком.
До 17 часов пятницы Санья должен дать организации объяснение своей записи.
Отметим, что вопросы к судье после матча остались и у главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что «команде пришлось бороться против многих обстоятельств».
Матч
Манчестер Сити - Бёрнли - 2:1 (0:0)
Голы
Клиши 58 (1:0). Агуэро 63 (2:0). Ми 70 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46), Навас (Силва, 46), Фернандиньо, де Брюйне, Туре
Бёрнли: Хитон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Бойд, Эрфилд (Бэмфорд, 88), Грэй, Барнс (Воукс, 69)
Предупреждения:
Туре, 41; Санья, 71; Коларов, 71; Силва, 90 - Хендрик, 38; Кин, 80; Грэй, 90
Удаления:
Фернандиньо, 31 - нет
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция