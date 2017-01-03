Футбольная ассоциация потребовала от Санья объяснить запись в инстаграме

Футбольная ассоциация Англии потребовала от защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья объяснений в связи с его постом в инстаграме после матча 20-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:1).

33-летний француз разместил запись, в которой пожаловался, что его команда играла вдесятером против 12 соперников, намекнув на арбитра Ли Мэйсона, удалившего на 32-й минуте полузащитника «горожан» Фернандиньо.

Впоследствии Санья удалил пост, но сообщение не осталось без внимания Футбольной ассоциации, которая связалась с игроком.

До 17 часов пятницы Санья должен дать организации объяснение своей записи.

Отметим, что вопросы к судье после матча остались и у главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что «команде пришлось бороться против многих обстоятельств».