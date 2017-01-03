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Футбольная ассоциация потребовала от Санья объяснить запись в инстаграме

Источник:  BBCКомментарии

Футбольная ассоциация Англии потребовала от защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья объяснений в связи с его постом в инстаграме после матча 20-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:1).

33-летний француз разместил запись, в которой пожаловался, что его команда играла вдесятером против 12 соперников, намекнув на арбитра Ли Мэйсона, удалившего на 32-й минуте полузащитника «горожан» Фернандиньо.

Впоследствии Санья удалил пост, но сообщение не осталось без внимания Футбольной ассоциации, которая связалась с игроком.

До 17 часов пятницы Санья должен дать организации объяснение своей записи.

Отметим, что вопросы к судье после матча остались и у главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что «команде пришлось бороться против многих обстоятельств».

Матч

Манчестер Сити - Бёрнли - 2:1 (0:0)

Голы

Клиши 58 (1:0). Агуэро 63 (2:0). Ми 70 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Санья, Коларов, Отаменди, Клиши, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46), Навас (Силва, 46), Фернандиньо, де Брюйне, Туре

Бёрнли: Хитон, Ми, Уорд, Кин, Лоутон, Хендрик, Гудмундссон (Дефур, 59), Бойд, Эрфилд (Бэмфорд, 88), Грэй, Барнс (Воукс, 69)

Предупреждения:

Туре, 41; Санья, 71; Коларов, 71; Силва, 90 - Хендрик, 38; Кин, 80; Грэй, 90

Удаления:

Фернандиньо, 31 - нет

Судья:

Ли Мэйсон (Англия)

Место и дата

02 января 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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