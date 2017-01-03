Дубль Семина принес «Магнитке» волевую победу над «Ладой»
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» смогли одержать волевую победу на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады» со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами в составе «Лады» отметились Василий Стрельцов и Андрей Иванов. У гостей точные броски на счету Криса Ли, Владислава Калетника и Александра Семина, оформившего в этой встрече дубль.
После этой игры «Металлург», набрав 96 очков в 45 встречах, занимает первую строчку в турнирной таблице «Востока». Тольяттинцы, имея в активе 52 балла в 46 встречах, занимают 12-е место в Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Металлург Мг - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Стрельцов В. (Стрельцов А.), 8:25 (1:0). Иванов (Комаров), 25:19 (2:0). Сёмин 35:55 (2:1). Ли (Бирюков, Коварж), 36:22 (2:2). Сёмин (Сантала, Береглазов), 42:27 (2:3). Калетник (Осала, Сёмин), 54:29 (2:4).
Место и дата
03 января 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция