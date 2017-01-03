Дубль Семина принес «Магнитке» волевую победу над «Ладой»

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» смогли одержать волевую победу на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ против тольяттинской «Лады» со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами в составе «Лады» отметились Василий Стрельцов и Андрей Иванов. У гостей точные броски на счету Криса Ли, Владислава Калетника и Александра Семина, оформившего в этой встрече дубль.

После этой игры «Металлург», набрав 96 очков в 45 встречах, занимает первую строчку в турнирной таблице «Востока». Тольяттинцы, имея в активе 52 балла в 46 встречах, занимают 12-е место в Восточной конференции.

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