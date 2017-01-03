«Вест Хэм» подаст апелляцию на красную карточку Фегули
«Вест Хэм» намерен
опротестовать удаление полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура
премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
На 15-й минуте главный арбитр матча Майк Дин удалил 27-летнего алжирского игрока «молотобойцев» после стыка с защитником Филом Джонсом.
Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что игрок «Манчестер Юнайтед» разыграл спектакль в этом эпизоде, тем самым спровоцировав удаление.
Теперь Фегули грозит трехматчевая дисквалификация, из-за которой он может пропустить матч Кубка Англии с «Манчестер Сити», а также игры чемпионата с «Кристал Пэлас» и «Мидлсбро».
Отметим, что Фегули стал пятым игроком, удаленным Дином в премьер-лиге в нынешнем сезоне.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:0)
Голы
Мата 63 (0:1). Ибрагимович 78 (0:2).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл, Огбонна, Рид, Лансини (Айю, 89), Фегули, Пайе (Кэрролл, 69), Антонио, Нордтвейт, Куяте (Фернандес, 83), Обьянг
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата, 46), Лингард (Рэшфорд, 59), Валенсия, Кэррик, Погба, Мхитарян (Смоллинг, 66), Эррера, Ибрагимович
Предупреждения:
Пайе, 29; Нордтвейт, 90 - Дармиан, 42; Валенсия, 76
Удаления:
Фегули, 15 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
02 января 20:15, Олимпийский, Текстовая трансляция