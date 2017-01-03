«Вест Хэм» подаст апелляцию на красную карточку Фегули

«Вест Хэм» намерен опротестовать удаление полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

На 15-й минуте главный арбитр матча Майк Дин удалил 27-летнего алжирского игрока «молотобойцев» после стыка с защитником Филом Джонсом.

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что игрок «Манчестер Юнайтед» разыграл спектакль в этом эпизоде, тем самым спровоцировав удаление.

Теперь Фегули грозит трехматчевая дисквалификация, из-за которой он может пропустить матч Кубка Англии с «Манчестер Сити», а также игры чемпионата с «Кристал Пэлас» и «Мидлсбро».

Отметим, что Фегули стал пятым игроком, удаленным Дином в премьер-лиге в нынешнем сезоне.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча