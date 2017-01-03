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Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км, прошедшего в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Россиянин показал результат 48 минут 40,4 секунды. Вторым в гонке стал норвежский спортсмен Мартин Йонсруд Сундбю, отставший от Устюгова на 0,6 секунды. Третье место показал швейцарский лыжник Дарио Колонья (+1,0).

Напомним, Устюгов ранее добился победы на «Тур де Ски» в спринте и масс-старте.

Добавим, что «Тур де Ски» продолжится 4 января женской и мужской гонками преследования свободным стилем.

«Тур де Ски»
Оберстдорф (Германия)
Мужчины
Скиатлон.
10 + 10 км.

1. Сергей Устюгов (Россия) - 48.40,4
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 0,6
3. Дарио Колонья (Швейцария) + 1,0.

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