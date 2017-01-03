Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км
Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км, прошедшего в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
Россиянин показал результат 48 минут 40,4 секунды. Вторым в гонке стал норвежский спортсмен Мартин Йонсруд Сундбю, отставший от Устюгова на 0,6 секунды. Третье место показал швейцарский лыжник Дарио Колонья (+1,0).
Напомним, Устюгов ранее добился победы на «Тур де Ски» в спринте и масс-старте.
Добавим, что «Тур де Ски» продолжится 4 января женской и мужской гонками преследования свободным стилем.
«Тур де Ски»
Оберстдорф (Германия)
Мужчины
Скиатлон.
10 + 10 км.
1. Сергей Устюгов (Россия) - 48.40,4
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) + 0,6
3. Дарио Колонья (Швейцария) + 1,0.
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