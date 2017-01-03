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Валерий Белов: Матч с «Металлургом» будет нам уроком, хотя их было уже предостаточно

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом» (4:3).

«У нас сложный выезд. В связи с праздниками практически не было времени на подготовку. Вчера только один день потренировались.

Слава Богу, все закончилось в нашу пользу. Нам очень нужны эти очки в борьбе за восьмерку.

Хочу поблагодарить «Металлург» за самоотверженность. Они играли до конца и могли спасти игру. А нам матч будет лишним уроком, хотя их было уже предостаточно в этом сезоне», – сказал Белов на пресс-конференции.

Напомним, в первом периоде «Витязь» забросил три шайбы за 102 секунды, после чего «Металлург» дважды сокращал разрыв до минимума.

Матч

Металлург Нк - Витязь - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Голы:

Горак (Выглазов), 15:07 (0:1). Копейкин (Горак), 16:16 (0:2 - бол.). Макеев (Семёнов, Афиногенов), 16:49 (0:3). Скороходов (Вихарев, Семёнов), 30:59 (1:3). Семёнов (Скутар, Вихарев), 38:20 (2:3). Кемпе (Копейкин), 39:49 (2:4). Вихарев (Скороходов, Скутар), 52:24 (3:4).

Место и дата

03 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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