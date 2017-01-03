Валерий Белов: Матч с «Металлургом» будет нам уроком, хотя их было уже предостаточно

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом» (4:3).

«У нас сложный выезд. В связи с праздниками практически не было времени на подготовку. Вчера только один день потренировались.

Слава Богу, все закончилось в нашу пользу. Нам очень нужны эти очки в борьбе за восьмерку.

Хочу поблагодарить «Металлург» за самоотверженность. Они играли до конца и могли спасти игру. А нам матч будет лишним уроком, хотя их было уже предостаточно в этом сезоне», – сказал Белов на пресс-конференции.

Напомним, в первом периоде «Витязь» забросил три шайбы за 102 секунды, после чего «Металлург» дважды сокращал разрыв до минимума.