Валерий Белов: Матч с «Металлургом» будет нам уроком, хотя их было уже предостаточно
Главный тренер «Витязя»
Валерий Белов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с новокузнецким «Металлургом»
(4:3).
«У нас сложный выезд. В связи с праздниками практически не было времени на подготовку. Вчера только один день потренировались.
Слава Богу, все закончилось в нашу пользу. Нам очень нужны эти очки в борьбе за восьмерку.
Хочу поблагодарить «Металлург» за самоотверженность. Они играли до конца и могли спасти игру. А нам матч будет лишним уроком, хотя их было уже предостаточно в этом сезоне», – сказал Белов на пресс-конференции.
Напомним, в первом периоде «Витязь» забросил три шайбы за 102 секунды, после чего «Металлург» дважды сокращал разрыв до минимума.
Матч
Металлург Нк - Витязь - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Голы:
Горак (Выглазов), 15:07 (0:1). Копейкин (Горак), 16:16 (0:2 - бол.). Макеев (Семёнов, Афиногенов), 16:49 (0:3). Скороходов (Вихарев, Семёнов), 30:59 (1:3). Семёнов (Скутар, Вихарев), 38:20 (2:3). Кемпе (Копейкин), 39:49 (2:4). Вихарев (Скороходов, Скутар), 52:24 (3:4).
Место и дата
03 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция