Сергей Бердников: Мы проиграли «Витязю» всего полторы минуты
Главный тренер новокузнецкого
«Металлурга» Сергей Бердников оценил игру команды в матче регулярного
чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4).
«Мы проиграли «Витязю» всего полторы минуты. Первый гол: шайба попадает в деревяшку – отскакивает на «пятак». Второй гол: мастерство «Витязя» при игре в большинстве, о чем предупреждали. Третий гол: немного не сыграли плотно в обороне. А так, я скажу, выиграли второй и третий периоды.
И опять же, четвертый гол: выпустили первый состав, вбрасывание было в зоне соперника, к нам пошла контратака, начали бегать каждый с каждым, что не является выигрышным вариантом, поэтому пропустили четвертый, как говорится, в раздевалку. Потом забили, но, к сожалению, не смогли использовать «шесть на четыре».
Думаю, нет болельщиков, которые бросили бы камень в наш огород. Сегодня была игра, мы держали шайбу, имели преимущество в некоторых моментах, но, к сожалению, итог матча – 3:4. Будем готовиться к следующим играм.
К Хакимову претензий нет. Он показал, что может играть, и начнет следующий матч», – сказал Бердников на пресс-конференции.
Напомним, в первом периоде «Витязь» повел со счетом 3:0, забросив три шайбы за 102 секунды, после чего «Металлург» дважды сокращал разрыв до минимума.
Поражение от «Витязя» стало для «Кузни» шестым подряд.
Матч
Металлург Нк - Витязь - 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)
Голы:
Горак (Выглазов), 15:07 (0:1). Копейкин (Горак), 16:16 (0:2 - бол.). Макеев (Семёнов, Афиногенов), 16:49 (0:3). Скороходов (Вихарев, Семёнов), 30:59 (1:3). Семёнов (Скутар, Вихарев), 38:20 (2:3). Кемпе (Копейкин), 39:49 (2:4). Вихарев (Скороходов, Скутар), 52:24 (3:4).
Место и дата
03 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция