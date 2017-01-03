Сергей Бердников: Мы проиграли «Витязю» всего полторы минуты

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4).

«Мы проиграли «Витязю» всего полторы минуты. Первый гол: шайба попадает в деревяшку – отскакивает на «пятак». Второй гол: мастерство «Витязя» при игре в большинстве, о чем предупреждали. Третий гол: немного не сыграли плотно в обороне. А так, я скажу, выиграли второй и третий периоды.

И опять же, четвертый гол: выпустили первый состав, вбрасывание было в зоне соперника, к нам пошла контратака, начали бегать каждый с каждым, что не является выигрышным вариантом, поэтому пропустили четвертый, как говорится, в раздевалку. Потом забили, но, к сожалению, не смогли использовать «шесть на четыре».

Думаю, нет болельщиков, которые бросили бы камень в наш огород. Сегодня была игра, мы держали шайбу, имели преимущество в некоторых моментах, но, к сожалению, итог матча – 3:4. Будем готовиться к следующим играм.

К Хакимову претензий нет. Он показал, что может играть, и начнет следующий матч», – сказал Бердников на пресс-конференции.

Напомним, в первом периоде «Витязь» повел со счетом 3:0, забросив три шайбы за 102 секунды, после чего «Металлург» дважды сокращал разрыв до минимума.

Поражение от «Витязя» стало для «Кузни» шестым подряд.