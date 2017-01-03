Елена Вяльбе: Победы Устюгова - серьезная заявка на золото «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».

- Сергей находится в хорошей форме, радует нас. Конечно, мы ожидали от него сильного выступления на «Туре», он сейчас один из сильнейших лыжников. Безусловно, эти победы - серьезная заявка на золото «Тур де Ски». Здорово, что в такой непростой для нас период мы показываем, что можем побеждать чисто и красиво, - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, что во вторник, 3 января, Сергей Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км, прошедшего в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

Ранее Устюгов ранее добился победы на «Тур де Ски» в спринте и масс-старте.

«Тур де Ски»

Оберстдорф (Германия)

Мужчины

Скиатлон. 10 + 10 км.

1. Сергей Устюгов (Россия) 48.40,4

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)+ 0,6

3. Дарио Колонья (Швейцария) + 1,0.

Добавим, что «Тур де Ски» продолжится 4 января женской и мужской гонками преследования свободным стилем.