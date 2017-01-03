Харийс Витолиньш: У СКА семь игр через день – будем менять игроков, чтобы все получили игровое время

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

- Начинается тяжелая серия – семь матчей через день. Как готовиться?

- У нас на подготовку был всего один день. Но главное – настроиться на игру.

- Трибуны будут заполнены – этот фактор сегодня в пользу «Динамо». Какие ключи будете подбирать к обороне соперника?

- Наоборот приятно, когда трибуны полные. Мы привыкли играть при полном дворце. А ключ – в исполнении игрового задания, тогда игра будет наша.

- Почему отсутствует Дергачев?

- У него небольшое сотрясение, но, думаю, уже по возвращении он будет в строю. Остальные все готовы, так что будет ротация. Как вы сказали, у нас семь игр через день – будем менять игроков, чтобы все получили свое игровое время. Конечно, кто-то будет доволен больше, кто-то меньше.