Харийс Витолиньш: У СКА семь игр через день – будем менять игроков, чтобы все получили игровое время
Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
- Начинается тяжелая серия – семь матчей через день. Как готовиться?
- У нас на подготовку был всего один день. Но главное – настроиться на игру.
- Трибуны будут заполнены – этот фактор сегодня в пользу «Динамо». Какие ключи будете подбирать к обороне соперника?
- Наоборот приятно, когда трибуны полные. Мы привыкли играть при полном дворце. А ключ – в исполнении игрового задания, тогда игра будет наша.
- Почему отсутствует Дергачев?
- У него небольшое сотрясение, но, думаю, уже по возвращении он будет в строю. Остальные все готовы, так что будет ротация. Как вы сказали, у нас семь игр через день – будем менять игроков, чтобы все получили свое игровое время. Конечно, кто-то будет доволен больше, кто-то меньше.
- Олег Знарок накануне отмечал день рождения. Ваши пожелания главному тренеру?
- Сегодня постараемся сделать подарок - победу команды, хоть день рождения был вчера. Пожелания – конечно, здоровья, и новых успехов в новом году. Много чего надо сделать, чтобы достичь максимума, - приводит слова Витолиньша официальный сайт СКА.
Напомним, 2 января главный тренер армейцев Олег Знарок отметил 54-летие.
Матч пройдет в Минске и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
СКА в предыдущем матче уступили «Локомотиву» (1:2), однако сохранили первое место в Западной конференции и имеют в активе 104 очка. Белорусская команда с 73 очками идет на шестом месте на Западе.
Матч
Динамо Мн - СКА - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Петтерссон (Клинкхаммер), 5:24 (1:0).
Место и дата
03 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция