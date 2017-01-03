Борис Игнатьев: Думаю, что Витсель подводит итог карьеры и решает проблему дальнейшего бытия

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал переход 27-летнего полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Тут все понятно. Деньги возобладали над спортивной частью. Я думаю, что Витсель подводит итог карьеры и решает проблему дальнейшего бытия. Витсель в «Ювентусе» был бы в почете, но он подумал, что футбольная жизнь заканчивается, поэтому надо сделать все возможное, чтобы заработать и ни о чем никогда не думать. В принципе, Витсель не сказать уже, что молодой. А здесь очень большие деньги, что всё и перевесило. В частности, спортивную составляющую, - передает слова Игнатьева «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Витсель подписал трехлетний контракт с китайским клубом «Тяньцзинь Цюаньцзянь», по которому будет получать 18 миллионов евро в год.