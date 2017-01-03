Гарбинье Мугуруса: Не знаю, как мне удалось победить Касаткину

Седьмая ракетка мира Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от матча второго круга турнира WTA Brisbane International с Дарьей Касаткиной (7:5, 3:6, 7:6 (9:7)).

«Вот это матч! Это было ужасно, у меня были проблемы до самого конца. Но думаю, мы обе играли потрясающе. На тай-брейке все решили всего несколько розыгрышей. Я не знаю, как мне удалось выиграть, но я рада этому», – сказала 23-летняя испанская теннисистка.

Напомним, в третьем сете Мугуруса вела со счетом 4:1, после чего проиграла четыре гейма подряд, что позволило Касаткиной подавать на матч. Но 19-летняя российская теннисистка всухую уступила свою подачу.

На тай-брейке у Касаткиной был матч-пойнт при счете 7:6, однако следующие три розыгрыша остались за Мугурусой, которая продолжает выступление на турнире.

Соперником испанки по ¼ финала станет победитель матча Светлана Кузнецова (Россия, 5) – Дестани Айява (Австралия).