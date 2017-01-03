«Ак Барс» переиграл дома «Трактор»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» на своей площадке переиграли челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.
Заброшенными шайбами у казанцев отметились Иржи Секач, Степан Захарчук, Владимир Ткачев, Джастин Азеведо и Федор Малыхин. У «Трактора» точные броски на свой счет записали Николай Белов, Максим Якуценя и Кирилл Кольцов.
После этой игры подопечные Зинэтулы Билялетдинова, набрав 93 очка в 47 встречах чемпионата, находится на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», имея в активе 75 баллов в 45 встречах, занимает на «Востоке» четвертое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Трактор - 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
Голы:
Секач (Свитов, Азеведо), 3:28 (1:0). Захарчук (Секач, Абросимов), 11:46 (2:0). Белов (Кольцов, Новотны), 15:15 (2:1). Якуценя 18:17 (2:2). Ткачёв 21:37 (3:2). Азеведо (Токранов, Ткачёв), 33:25 (4:2). Кольцов (Пестунов), 34:22 (4:3). Малыхин (Обухов, Варнаков), 41:48 (5:3).
Место и дата
03 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция