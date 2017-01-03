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Сергей Устюгов: На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский лыжник Сергей Устюгов, ставший победителем скиатлона на дистанции 20 км, прошедшего в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе, поделился эмоциями от гонки.

- Я очень хотел выиграть. Поначалу думал, что у меня это не выйдет. Классическая часть давалась очень тяжело. На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке. На последнем подъеме не смог поддержать первый рывок в полную силу, старался терпеть, но когда темп упал, понял, что пора действовать. Начал атаковать, в итоге вышел с Дарио Колоньейсо спуска, а финиш выиграл, - рассказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Устюгов добился победы на «Тур де Ски» в спринте и масс-старте.

Добавим, что «Тур де Ски» продолжится 4 января женской и мужской гонками преследования свободным стилем.

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