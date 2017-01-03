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Борис Игнатьев: Есть все основания говорить о возможности выхода «Торпедо» в ФНЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о задачах команды на весеннюю часть сезона.

- Особого финансирования нет, что может сказать практически любая команда ПФЛ. Мы выстраиваем хорошую перспективу. Мы хотим выиграть зону и со следующего сезона играть в ФНЛ. Для этого у нас неплохие людские ресурсы, у нас неплохая команда с неплохим футболом. Конечно, если была бы финансовая основа получше, то у нас было бы больше возможности решить поставленную цель. Хотя мы будем делать максимум для этого. Повторюсь, есть все основания не просто голословно говорить о выходе, а есть многое для этого, - цитирует Игнатьева «Р-Спорт».

Напомним, что после 15-ти матчей первенства ПФЛ «Торпедо», набрав 27 очков, занимает четвертую строчку в турнирной таблице зоны «Центр», отставая от идущего первым «Авангарда» (Курск) на четыре очка и имея одну игру в запасе.

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