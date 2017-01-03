«Нефтехимик» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев»
Хоккеисты «Нефтехимика» в серии послематчевых буллитов переиграли на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.
Основное время и овертайм матча завершились нулевой ничьей. В серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика». Победный бросок на свой счет записал Игорь Бортников.
После этой игры «Нефтехимик», набрав 63 очка в 47 встречах чемпионата, находится на девятом месте в турнирной таблицы Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 73 балаа в 46 матчах, занимает на «Востоке» пятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Салават Юлаев - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Бортников - 1:0.
Место и дата
03 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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