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«Нефтехимик» в серии буллитов переиграл «Салават Юлаев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нефтехимика» в серии послематчевых буллитов переиграли на своем льду уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

Основное время и овертайм матча завершились нулевой ничьей. В серии послематчевых буллитов удачливее оказались хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика». Победный бросок на свой счет записал Игорь Бортников.

После этой игры «Нефтехимик», набрав 63 очка в 47 встречах чемпионата, находится на девятом месте в турнирной таблицы Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 73 балаа в 46 матчах, занимает на «Востоке» пятое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Нефтехимик - Салават Юлаев - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Победный буллит:

Бортников - 1:0.

Место и дата

03 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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