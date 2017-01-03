Аксель Витсель: Петербург будет занимать особое место в моем сердце

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился впечатлениями от перехода в китайский клуб.

- После 4,5 лет в России для меня пришло время двигаться дальше. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной в Санкт-Петербурге все эти годы, от президента до технического персонала, тренеров, одноклубников, друзей и, конечно же, потрясающих болельщиков за их поддержку и любовь. Я горжусь, что стал частью «Зенита». Я полностью уверен, что они смогут стать чемпионами России. «Петровский» и Петербург будут занимать особое место во моем сердце, и я буду следить за развитием клуба.

Теперь я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новой команде, встретиться с новыми товарищами и начать мой новый этап в Китае, - приводит слова Витселя официальный сайт футболиста.

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Напомним, Витсель 3 января перешел из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», официальные подробности контракта не разглашаются. По данным СМИ, бельгиец подписал четырехлетний контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год, а сумма трансфера составила 20 млн евро.

27-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом 2012 года из «Бенфики» за 40 млн евро. За петербургский клуб Витсель провел 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» – новичок китайской Суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.