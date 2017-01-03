Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард2 : 3Динамо Москва
Теннис  Кузнецов1:6, 6:4, 2:6Тсонга
Футбол  Борнмут- : -Арсенал
Хоккей  Лада2 : 4Металлург
Хоккей  Динамо Минск1 : 0СКА
Хоккей  Латвия (U-20)- : -Финляндия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Пол Клемент назначен главным тренером «Суонси»

Источник:  ФК «Суонси»Комментарии

Новым главным тренером «Суонси»  стал Пол Клемент, который до этого момента являлся помощником наставника «Баварии» Карло Анчелотти.

О назначении 44-летнего англичанина на пост главного тренера «Суонси» сообщил официальный сайт команды. Контракт с Клементом заключен на 2,5 года.

- Мы очень рады объявить о подписании контракта с новым главным тренером Полом Клементом на 2,5 года, - говорится в сообщении сайта.

Клемент пропустит игру с «Кристал Пэлас» и дебютирует на тренерском мостике 7 января, когда «Суонси» сыграет с «Халл Сити» в Кубке Англии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Вест Хэм» подаст апелляцию на красную карточку Фегули«Вест Хэм» намерен опротестовать удаление полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).Футбольная ассоциация потребовала от Санья объяснить запись в инстаграмеФутбольная ассоциация Англии потребовала от защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья объяснений в связи с его постом в инстаграме после матча 20-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:1).«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса«Челси» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, который находится в сфере интересов «канониров» уже долгое время, сообщает The Sun.Руди Феллер: «Байер» не собирается продавать ЭрнандесаСпортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Хавьером Эрнандесом в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны ведущих английских клубов.«МЮ» отклонил предложение «Эвертона» в 19 млн фунтов за Шнайдерлина«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Эвертона» в 19 миллионов фунтов за трансфер Моргана Шнайдерлина, сообщает The Telegraph.Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе во время матча с «Вест Хэмом»Во время матча 20-го тура английской премьер-лиги «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» на гостевом секторе стадиона скончался болельщик от сердечного приступа.Хосеп Гвардиола: Чувствую, что приближаюсь к концу тренерской карьерыГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не планирует тренировать до 60 лет и считает, что конец его тренерской карьеры довольно близок.Славен Билич: Удаление Фегули убило нас, это никакая не красная карточкаГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич высказался об удалении полузащитника Софиана Фегули в матче 20-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2) на Олимпийском стадионе в Лондоне.Жозе Моуринью: Если говорить о решениях судей, мы чемпионы по неверным решениямГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:0) на Олимпийском стадионе в Лондоне.Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»Голы Маты и Ибрагимовича принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги на Олимпийском стадионе в Лондоне.Юрген Клопп: Перед матчем сказал игрокам, если они не хотят играть, я никому не расскажу об этомГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с «Сандерлендом» (2:2) на «Стэдиум оф Лайт».«Вест Хэм» – «МЮ». Хозяева остались в меньшинстве на 15-й минуте после удаления ФегулиПолузащитник «Вест Хэма» Софиан Фегули был удален в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед». Это произошло уже на 15-й минуте.АПЛ. 20-й тур. «Манчестер Сити» обыграл «Бернли», «Сандерленд» и «Ливерпуль» сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 20-го тура чемпионата Англии.«Матч ТВ» покажет игру МЧМ Россия – Дания вместо поединка «Вест Хэма» и «МЮ»В программе телеканала «Матч ТВ» на 2 декабря произошли изменения. В прямом эфире будет показан матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Дании.«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» - 0:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 20-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Юнайтед».«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»«Эвертон» крупно обыграл «Саутгемптон»«Эвертон» одержал победу в матче 20-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0) на стадионе «Гудисон Парк».«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти«Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», пропустив два гола с пенальти«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом» (2:2) в матче 20-го тура премьер-лиги на «Стэдиум оф Лайт».«Вест Бромвич» дома обыграл «Халл»«Вест Бромвич» дома обыграл «Халл»Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Вест Бромвич Альбион» и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вест Бромвича».«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»Матч 20-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Бернли» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ман Сити».Айтор Каранка: Сегодня мы играли лучше «Лестера»Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка поделился впечатлениями после матча с «Лестером» в 20-м туре чемпионата Англии. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
Главные новости
Футбол
Защитник «Анжи» Менса перешел в клуб MLS «Коламбус Крю»
Хоккей
«Динамо» (Минск) – СКА. Онлайн
Футбол
Официально: Витсель перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Лыжный спорт
Сергей Устюгов: На коньковой части шел и думал, как бы остаться в десятке
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: Победы Устюгова - серьезная заявка на золото «Тур де Ски»
Лыжный спорт
Устюгов стал победителем скиатлона на дистанции 20 км
Футбол
«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса
Футбол
Зинедин Зидан: За прошедший год я потерял еще больше волос
Футбол
Нападающий «Тосно» Марков не захотел ехать на просмотр в ЦСКА
Футбол
Константин Сарсания: Покупки «Зенитом» иностранцев вызывают сомнения
все новости
Суонси
Суонсикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости