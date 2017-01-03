Пол Клемент назначен главным тренером «Суонси»

Новым главным тренером «Суонси» стал Пол Клемент, который до этого момента являлся помощником наставника «Баварии» Карло Анчелотти.

О назначении 44-летнего англичанина на пост главного тренера «Суонси» сообщил официальный сайт команды. Контракт с Клементом заключен на 2,5 года.

- Мы очень рады объявить о подписании контракта с новым главным тренером Полом Клементом на 2,5 года, - говорится в сообщении сайта.

Клемент пропустит игру с «Кристал Пэлас» и дебютирует на тренерском мостике 7 января, когда «Суонси» сыграет с «Халл Сити» в Кубке Англии.