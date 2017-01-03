Защитник «Анжи» Менса перешел в клуб MLS «Коламбус Крю»

Ганский защитник «Анжи» Джонатан Менса стал игроком клуба MLS «Коламбус Крю». Об этом сообщил официальный сайт махачкалинской команды.

«Анжи» и «Коламбус Крю», выступающий в североамериканской MLS, достигли договоренности о трансфере Менсы в заокеанский клуб. Мы благодарим Джонатана за качественное выступление за «Анжи» и желаем успешной дальнейшей карьеры», - говорится в сообщении.

Напомним, что Менса выступал за «Анжи» с начала 2016 года. За это время он провел 19 матчей за клуб в различных турнирах. В частности, в прошлом сезоне футболист принял участие в обоих стыковых поединках команды за право остаться в Премьер-Лиге.