«Рома» отдаст Итурбе в аренду в «Торино»

Полузащитник «Ромы» Хуан Итурбе прошел медицинское обследование в «Торино» и в ближайшее время официально станет игроком «бордовых».

23-летний парагваец никак не может освоиться в «Роме», куда он перешел летом 2014 года из «Вероны».

Вторую половину прошлого сезона Итурбе провел в аренде в «Борнмуте», теперь история повторяется. «Рома» вновь отдаст игрока в аренду до конца сезона.

При этом в соглашение между клубами включена опция о возможности полного выкупа прав на Итурбе в летнее трансферное окно. Для этого «Торино» придется заплатить «Роме» 12,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Итурбе выходил на поле в пяти матчах «Ромы» в серии A, сыграл в одном матче квалификации Лиги чемпионов и принял участие во всех шести играх команды на групповом этапе Лиги Европы. Однако ни одним результативным действием полузащитник не отметился.

Добавим, что после первого круга «Торино» занимает восьмое место в чемпионате.