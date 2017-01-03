Кузнецов в трех сетах проиграл Тсонга

46-я ракетка мира Андрей Кузнецов выбыл из борьбы на турнире ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

В первом круге 25-летний российский теннисист проиграл пятому сеяному Жо-Уилфриду Тсонга. За 1 час 26 минут 31-летний француз одержал победу в трех сетах (6:1, 4:6, 6:2). Теперь счет личных встреч двух игроков стал 2:0 в пользу Тсонга.

В то же время определился соперник Карена Хачанова. Им стал шестой номер посева хорват Иво Карлович, на двух тай-брейках победивший Илью Марченко из Украины (7:6 (7:5), 7:6 (7:0)).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 237 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/32 финала