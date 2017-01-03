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Кузнецов в трех сетах проиграл Тсонга

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46-я ракетка мира Андрей Кузнецов выбыл из борьбы на турнире ATP Qatar ExxonMobil Open в Дохе.

В первом круге 25-летний российский теннисист проиграл пятому сеяному Жо-Уилфриду Тсонга. За 1 час 26 минут 31-летний француз одержал победу в трех сетах (6:1, 4:6, 6:2). Теперь счет личных встреч двух игроков стал 2:0 в пользу Тсонга.

В то же время определился соперник Карена Хачанова. Им стал шестой номер посева хорват Иво Карлович, на двух тай-брейках победивший Илью Марченко из Украины (7:6 (7:5), 7:6 (7:0)).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 237 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/32 финала

Матч

Кузнецов А. (Россия) - Тсонга Ж. (Франция) - 1:6, 6:4, 2:6

Место и дата

03 января 17:10, , Онлайн-трансляция

Матч

Карлович И. (Хорватия) - Марченко И. (Украина) - 7:6, 7:6

Место и дата

03 января 17:40, , Онлайн-трансляция

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