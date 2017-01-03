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Валерий Рейнгольд: Правильно «Зенит» сделал, что отпустил Витселя

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд положительно оценил переход полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Правильно «Зенит» сделал, что отпустил Витселя. В каждое трансферное окно только и было слышно, что он куда-то уходит. Очевидно, что мыслями он уже был не с «Зенитом». С такими игроками нужно прощаться.

Конечно, удивительный выбор сделал футболист. Мог играть в любом европейском клубе. Удачи ему на новом месте», - сказал Рейнгольд.

Напомним, 27-летний полузащитник перешел в «Зенит» летом 2012 года из «Бенфики» за 40 млн евро. За петербургский клуб Витсель провел 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» – новичок китайской Суперлиги, главный тренер команды – Фабио Каннаваро.

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