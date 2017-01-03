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Глава IAAF: Мы продолжим искать независимую систему контроля российских атлетов

Источник:  IAAFКомментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продолжит искать надежные системы независимого тестирования российских спортсменов. Об этом в заявил глава IAAF Себастьян Коу в специальном пресс-релизе опубликованном на сайте организации.

«Мы продолжаем искать пути для создания надежных систем независимого допинг-тестирования российских спортсменов, чтобы у них были альтернативные пути вернуться к участию в соревнованиях, пока мы продолжаем работать с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) над восстановлением», - говориться в сообщении.

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD. В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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