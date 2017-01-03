Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски»

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Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-я На втором этапе «Тур де Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.

Норвежка Венг выиграла гонку на 10 км на Кубке мира, Седова – 11-я На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 10 километров у женщин свободным стилем победила норвежка Хайди Венг.

Норвежка Остберг выиграла гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе, россиянка Чекалева – пятая В швейцарском Давосе сегодня стартовал третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестая Норвежская лыжница Хайди Венг одержала победу в гонке преследования классическим ходом на 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.

Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в Руке Шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в Финляндии Российский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.

Венг одержала победу на «Туре Канады», Кальсина – 22-я На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада) состоялся женский скиатлон. Победу в нем одержала норвежская лыжница Хайди Венг.

Йохауг выиграла масс-старт в Фалуне Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Матвеева стала третьей в классическом спринте в Драммене Российская лыжница Наталья Матвеева заняла третье место в классическом спринте в Драммене (Норвегия).

Йохауг выиграла гонку на 10 км в Чехии, Кальсина - 23-я На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Нове Место (Чехия) состоялась гонка на 10 километров коньковым ходом у женщин. Первое место заняла норвежская лыжница Тереза Йохауг.

Шведка Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в Планице Шведская лыжница Стина Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).

Диггинс выиграла пятикилометровую гонку на «Тур де Ски» в Тоблахе Американская лыжница Джессика Диггинс стала победителем пятикилометровой гонки свободным стилем в рамках восьмого старта «Тур де Ски» в Тоблахе.

Йохауг выиграла масс-старт в Оберстдорфе, Остберг сохранила лидерство в «Тур де Ски» Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победителем масс-старта на десять километров классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Колдуэлл выиграла классический спринт в Оберстдорфе, Матвеева – 17-я Американская лыжница Софи Колдуэлл стала победителем классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе (Германия).

Фалла выиграла спринт в Ленцерхайде, Доценко – 25-я Олимпийская чемпионка Сочи в спринте Майкен Касперсен Фалла из Норвегии стала победителем спринта на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Легков, Вылегжанин, Черноусов выступят на «Тур де Ски» Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на пятый этап Кубка мира – многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии, Германии и Италии.

Норвежка Йохауг выиграла лыжную гонку на 10 км на этапе Кубка мира, Кальсина – 14-я На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Толбахе (Италия) состоялась гонка на десять километров классическим стилем у женщин. Победу в ней одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг.

Устюгов стал пятым на Кубке мира в лыжном спринте В швейцарском Давосе завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В индивидуальном спринте свободным стилем лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, занявший пятое место.