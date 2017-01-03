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Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски»

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в командном спринте Стина Нильссон стала победителем скиатлона на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

23-летняя шведская лыжница завершила десятикилометровую дистанцию за 27 минут 23,8 секунды, опередив на 0,2 секунды Джессику Диггинс из США. Третий результат показала Хайди Венг из Норвегии.

Среди представителей России лучшей стала Юлия Чекалева, занявшая десятое место с отставанием от победителя 12,8 секунды.

После трех гонок «Тур де Ски» Нильссон лидирует в общем зачете, опережая Венг на четыре секунды. Чекалева занимает 13-е место.

Во вторник в Оберстдорфе женщины побегут гонку преследования свободным стилем.

Оберстдорф (Германия)

«Тур де Ски»

3-я гонка

Женщины

Скиатлон (5 км К + 5 км С)

1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.23,8

2. Джессика Диггинс (США) – +0,2

3. Хайди Венг (Норвегия) – +1,5…

10. Юлия Чекалева (Россия) – +12,8…

26. Елена Соболева (Россия) – +41,7

27. Полина Кальсина (Россия) – +41,8…

38. Мария Гущина (Россия) – +1.24,2…

41. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.50,9…

51. Ольга Царева (Россия) – +3.26,2

Общий зачет: 1. Нильссон – 43.01,3. 2. Венг – +4,0. 3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – +12,4… 13. Чекалева – +2.17,1

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