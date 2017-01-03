Глава IAAF: Добавим еще 12 российских спортсменов в международный пул тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) добавит еще 12 российских спортсменов в международный пул тестирования. Об этом в заявил глава IAAF Себастьян Коу в специальном пресс-релизе опубликованном на сайте организации.

«Мы договорились о том, чтобы добавить еще 12 российских спортсменов с этого месяца в международный регистрируемый пул тестирования», - заявил Коу в сообщении IAAF.

Кроме этого в пресс-релизе уточняется:

«В течение 2016 года IAAF добавила около 30 российских спортсменов в международный регистрируемый пул тестирования, доведя общее количество до 50 человек, которые были проверены IAAF или другими независимыми агентства в России и чьи пробы были проанализированы за пределами страны. Таким образом, число россиян в пуле превысит 60 человек с 1 января 2017 года.

Нахождение в международном регистрируемом пуле тестирования и прохождение тестирования другими независимыми агентствами в оговоренный условиях не гарантирует, что спортсмены автоматически будут иметь возможность выступать на международных соревнованиях в 2017 году. Существуют и другие факторы, которые будет рассматривать антидопинговая панель (DRB) и в случае одобрения спортсмены получат статус нейтральных атлетов и допуск к соревнованиям».

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD. В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.