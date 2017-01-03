Томас Ринкон: Когда я услышал название «Ювентус», у меня не осталось никаких сомнений

Полузащитник Томас Ринкон прокомментировал свой переход из «Дженоа» в «Ювентус».

«Моя мечта сбылась. Я благодарен «Ювентусу» за оказанное доверие. Все произошло быстро. Когда я услышал название клуба, у меня не осталось никаких сомнений, потому что здесь играют, чтобы побеждать. А мне нравится каждый день работать ради такой цели.

Теперь я постараюсь быстро ко всему привыкнуть, потому что уже через несколько дней предстоит выйти на поле. Для меня честь оказаться в этом клубе, и я буду делать на поле все, что потребуется для команды.

Мой переход в «Ювентус», – отличная новость для Венесуэлы. Наш футбол развивается, и то, что теперь представитель Венесуэлы играет в «Ювентусе», может открыть многие двери моим партнерам по сборной. Это очень важный момент для Венесуэлы. Хочу сказать всем детям из моей страны, что нет ничего невозможного. Мечты могут стать целью. И я надеюсь, что с сегодняшнего дня у «Ювентуса» появилось еще 30 миллионов болельщиков», – приводит слова Ринкона официальный сайт клуба.

Напомним, 28-летний полузащитник подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне он сделал две голевые передачи в 16 матчах за «Дженоа».