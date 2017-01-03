Велес-Зузулова выиграла слалом в Загребе

Словацкая горнолыжница Вероника Велес-Зузулова стала победителем слалома на этапе Кубка мира в Загребе (Хорватия).

По сумме двух попыток она опередила на 0,24 секунды своего партнера по сборной Петру Влхову. Третье место заняла представительница Чехии Шарка Страхова.

Отметим, что в карьере 32-летней Велес-Зузуловой эта победа стала пятой на этапах Кубка мира.

Ксения Алопина из России заняла 21-е место и заработала 10 очков в зачет Кубка мира. Еще одна представительница России – Екатерина Ткаченко – не квалифицировалась во вторую попытку.

Добавим, что лидер общего и слаломного зачетов Кубка мира Микаэла Шиффрин из США допустила ошибку в первой попытке.

Загреб (Хорватия)

Кубок мира

Женщины

Слалом

1. Вероника Велес-Зузулова (Словакия) – 2.02,53

2. Петра Влхова (Словакия) – +0,24

3. Шарка Страхова (Чехия) – +0,52…

21. Ксения Алопина (Россия) – +5,52…

Екатерина Ткаченко (Россия) не квалифицировалась во вторую попытку.

Микаэлла Шиффрин (США) не завершила первую попытку.