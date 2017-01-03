Игорь Захаркин: Хочу поздравить с приобретением такого классного вратаря

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от игры своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

- Хочу сказать, что мы сыграли совсем не плохой матч. У нас получалась игра в обороне, в принципе, создавали много моментов в атаке. Соперник здорово оборонялся. Конечно, хочу поздравить с приобретением такого классного вратаря – не знаю, почему мы думали так долго.

Но игра закончилась, и мы часто говорим о том, что в команде много мастеров, которые умеют забивать буллиты. Мы проиграли 8 или 9 матчей, и меня удивляет и настораживает низкая результативность наших нападающих и в основное время, и в буллитах. Очень тяжело и мало мы забиваем, сегодня вообще ничего не удалось забить. Ну, а в целом, мастерство в буллитах у соперника оказалось выше, - передает слова Захаркина пресс-служба нижнекамского клуба.

Напомним, что «Нефтехимик» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 1:0. Голкипер нижнекамцев Андрей Кареев отразил 61 бросок по своим воротам, оформив первый «сухой» матч в составе «Нефтехимика».