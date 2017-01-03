Андрей Назаров: Для «Нефтехимика» сейчас каждая победа как глоток воздуха

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от игры своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева».

- Хочу поздравить ребят с победой. Они старались, молодцы, дотерпели. Где-то и повезло, когда были явные моменты. Где-то нам, наверное, не повезло. В целом, я доволен, что мы взяли очки с такой сильной командой, как «Салават Юлаев». Для нас сейчас каждая победа как глоток воздуха. Ребятам спасибо, дал им три дня выходных, попросил их подойти к этому профессионально, самостоятельно заниматься в зале – видно, ходили, как и пообещали, - цитирует Назарова пресс-служба нижнекамского клуба.

Напомним, что «Нефтехимик» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 1:0. Голкипер нижнекамцев Андрей Кареев отразил 61 бросок по своим воротам, оформив первый «сухой» матч в составе «Нефтехимика».