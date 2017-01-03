Андрей Кареев: Умарк - мастер, но я должен был эти буллиты вытаскивать
Вратарь «Нефтехимика» Андрей Кареев, отразивший в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» 61 бросок по своим воротам, прокомментировал победу своей команды.
- «Сухарь» - это не так важно. Главное мы сегодня победили. Сейчас победы нам очень важны.Сегодня была равная игра. Наши ребята пластались, бились. От этого и результат. Волновался только поначалу, а затем втягиваешься в игру, отражаешь броски. Просто делаешь свою работу.
- Серия
буллитов - это для тебя что-то новое или уже дело привычное?
- Играл я уже серии буллитов. Сегодня она, конечно, не задалась у меня. Спасибо ребятам что они меня подтащили и мы выиграли.
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Умарк дважды забросил в один и тот же угол - это слабое место?
- Нет. Умарк - мастер, но я должен был эти буллиты вытаскивать и не доводить до такого, чтобы ребятам пришлось забивать четыре раза, - передает слова Кареева пресс-служба нижнекамской команды.
Напомним, что «Нефтехимик» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 1:0. Голкипер нижнекамцев Андрей Кареев отразил 61 бросок по своим воротам, оформив первый «сухой» матч в составе «Нефтехимика».
Матч
Нефтехимик - Салават Юлаев - 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит:
Бортников - 1:0.
Место и дата
03 января 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция