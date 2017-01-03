Андрей Кареев: Умарк - мастер, но я должен был эти буллиты вытаскивать

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Кареев, отразивший в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» 61 бросок по своим воротам, прокомментировал победу своей команды.

- «Сухарь» - это не так важно. Главное мы сегодня победили. Сейчас победы нам очень важны.Сегодня была равная игра. Наши ребята пластались, бились. От этого и результат. Волновался только поначалу, а затем втягиваешься в игру, отражаешь броски. Просто делаешь свою работу.

- Серия буллитов - это для тебя что-то новое или уже дело привычное?

- Играл я уже серии буллитов. Сегодня она, конечно, не задалась у меня. Спасибо ребятам что они меня подтащили и мы выиграли.

- Умарк дважды забросил в один и тот же угол - это слабое место?

- Нет. Умарк - мастер, но я должен был эти буллиты вытаскивать и не доводить до такого, чтобы ребятам пришлось забивать четыре раза, - передает слова Кареева пресс-служба нижнекамской команды.



Напомним, что «Нефтехимик» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 1:0. Голкипер нижнекамцев Андрей Кареев отразил 61 бросок по своим воротам, оформив первый «сухой» матч в составе «Нефтехимика».