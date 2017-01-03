СКА отыграл четыре шайбы, но уступил минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5.
Счет в матче на шестой минуте открыли хозяева точным броском Фредрика Петтерссона. С 22-й по 34-ю минуты минчане забросили четыре шайбы усилиями Аарона Палушая, Андрея Степанова и Сергея Дрозда, а Петтерссон оформил дубль.
За минуту до конца второго периода Илья Ковальчук забил первый гол гостей, на 43-й минуте Павел Дацюк уменьшил отрыв, через семь минут Евгений Дадонов забросил третью шайбу, а Егор Яковлев на 54-й минуте установил окончательный счет.
Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2).
После этого матча петербуржцы занимают первое место, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.
Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».
Матч
Динамо Мн - СКА - 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)
Голы:
Петтерссон (Клинкхаммер), 5:24 (1:0). Палушай (Китаров, Граборенко), 21:56 (2:0). Петтерссон 25:36 (3:0 - бол.). Степанов 32:26 (4:0). Дрозд (Кулаков), 33:32 (5:0). Ковальчук (Дадонов, Шипачёв), 38:35 (5:1 - бол.). Дацюк (Рукавишников), 43:04 (5:2). Дадонов (Шипачёв), 49:32 (5:3). Яковлев (Херсли, Шипачёв), 53:00 (5:4).
Место и дата
03 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция