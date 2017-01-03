СКА отыграл четыре шайбы, но уступил минскому «Динамо», потерпев третье поражение подряд

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде уступил минскому «Динамо» со счетом 4:5.

Счет в матче на шестой минуте открыли хозяева точным броском Фредрика Петтерссона. С 22-й по 34-ю минуты минчане забросили четыре шайбы усилиями Аарона Палушая, Андрея Степанова и Сергея Дрозда, а Петтерссон оформил дубль.

За минуту до конца второго периода Илья Ковальчук забил первый гол гостей, на 43-й минуте Павел Дацюк уменьшил отрыв, через семь минут Евгений Дадонов забросил третью шайбу, а Егор Яковлев на 54-й минуте установил окончательный счет.

Для армейцев это поражение стало третьим подряд: до этого подопечные Олега Знарка уступили в Казани «Ак Барсу» (3:4 Б) и в Петербурге «Локомотиву» (1:2).

После этого матча петербуржцы занимают первое место, имея в активе 104 очка. Белорусская команда с 76 очками поднялись пятое место.

Следующий матч СКА проведет 5 января на выезде против «Йокерита». Встреча начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Динамо» в это же время примет «Северсталь».