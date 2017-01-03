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Южный вышел во второй круг в Ченнае

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57-я ракетка мира Михаил Южный одержал победу над Сакетом Минени из Индии (6:4, 6:3) в матче первого круга турнира ATP Aircel Chennai Open. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Отметим, что 29-летний Минени занимает 192-е место в рейтинге ATP и получил на турнире wild card.

Следующим соперником Южного, посеянного в Ченнае под седьмым номером, станет 83-я ракетка мира Ренцо Оливо из Аргентины.

Ранее Константин Кравчук завершил выступление на турнире, проиграв в двух сетах Бенуа Пэру из Франции.

Ченнай (Индия)

Турнир ATP Aircel Chennai Open

Призовой фонд 447 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1/32 финала

Михаил Южный (Россия, 7) – Сакет Минени (Индия) – 6:4, 6:3

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