Южный вышел во второй круг в Ченнае
57-я ракетка мира
Михаил Южный одержал победу над Сакетом Минени из Индии (6:4, 6:3) в матче
первого круга турнира ATP Aircel Chennai Open. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Отметим, что 29-летний Минени занимает 192-е место в рейтинге ATP и получил на турнире wild card.
Следующим соперником Южного, посеянного в Ченнае под седьмым номером, станет 83-я ракетка мира Ренцо Оливо из Аргентины.
Ранее Константин Кравчук завершил выступление на турнире, проиграв в двух сетах Бенуа Пэру из Франции.
Ченнай (Индия)
Турнир ATP Aircel
Chennai Open
Призовой фонд 447 480
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1/32 финала
Михаил Южный (Россия,
7) – Сакет Минени (Индия) – 6:4, 6:3
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