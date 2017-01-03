Крафт выиграл квалификацию на третьем этапе «Турне четырех трамплинов»
Представитель Австрии
Штефан Крафт показал лучший результат в квалификации на третьем этапе «Турне
четырех трамплинов» в Инсбруке.
23-летний Крафт набрал 143,1 балла и опередил двух поляков – Мачея Кота и Петра Жилу.
Лучшим среди российских участников стал Евгений Климов, занявший 13-е место.
Напомним, Крафт выиграл первый этап в Оберстдорфе и занял третье место в Гармиш-Партенкирхене.
Австриец уже становился победителем общего зачета «Турне четырех трамплинов» в сезоне 2014/2015.
Добавим, что действующим чемпионом является Петер Превц из Словении, который в прошлом году выиграл три из четырех этапов, в том числе этап в Инсбруке.
Инсбрук (Австрия)
«Турне четырех трамплинов»
3-й этап
HS130
Квалификация
1. Штефан Крафт
(Австрия) – 143,1
2. Мачей Кот (Польша)
– 139,5
3. Петр Жила (Польша)
– 137,7…
13. Евгений Климов
(Россия) – 126,0…
39. Дмитрий Васильев
(Россия) – 113,2…
45. Денис Корнилов
(Россия) – 108,5…
64. Михаил
Максимочкин (Россия) – 92,5