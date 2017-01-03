Крафт выиграл квалификацию на третьем этапе «Турне четырех трамплинов»

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Превц выиграл этап Кубка мира в Тронхейме Лидер общего зачета Кубка мира Петер Превц стал победителем этапа в Тронхейме.

Превц победил на этапе Кубка мира в Виллингене Победитель «Турне четырех трамплинов» Петер Превц занял первое место на этапе Кубка мира в Виллингене (Германия).

Превц занял первое место в Бишофсхофене и стал победителем «Турне четырех трамплинов» Двукратный призер Олимпийских игр в Сочи Петр Превц стал победителем заключительного этапа «Турне четырех трамплинов» в Бишофсхофене и занял итоговое первое место в общем зачете.

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Фройнд победил на стометровом трамплине на этапе в Нижнем Тагиле Олимпийский чемпион Зеверин Фройнд стал победителем этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле.

Танде занял первое место в личном турнире в Клингентале, Хазетдинов – 21-й Норвежец Даниэль Андре Танде одержал первую личную победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина.

Германия выиграла командный турнир на первом этапе Кубка мира, Россия – 10-я Сборная Германии стала победителем командного турнира на первом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Клингентале (Германия).

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Четыре россиянина преодолели квалификацию на большом трамплине на ЧМ Российские летающие лыжники Дмитрий Васильев, Михаил Максимочкин, Денис Корнилов и Евгений Климов прошли квалификацию в соревнованиях на большом трамплине на чемпионате мира, который проходит в шведском Фалуне.

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