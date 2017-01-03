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Крафт выиграл квалификацию на третьем этапе «Турне четырех трамплинов»

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Представитель Австрии Штефан Крафт показал лучший результат в квалификации на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке.

23-летний Крафт набрал 143,1 балла и опередил двух поляков – Мачея Кота и Петра Жилу.

Лучшим среди российских участников стал Евгений Климов, занявший 13-е место.

Напомним, Крафт выиграл первый этап в Оберстдорфе и занял третье место в Гармиш-Партенкирхене.

Австриец уже становился победителем общего зачета «Турне четырех трамплинов» в сезоне 2014/2015.

Добавим, что действующим чемпионом является Петер Превц из Словении, который в прошлом году выиграл три из четырех этапов, в том числе этап в Инсбруке.

Инсбрук (Австрия)

«Турне четырех трамплинов»

3-й этап

HS130

Квалификация

1. Штефан Крафт (Австрия) – 143,1

2. Мачей Кот (Польша) – 139,5

3. Петр Жила (Польша) – 137,7…

13. Евгений Климов (Россия) – 126,0…

39. Дмитрий Васильев (Россия) – 113,2…

45. Денис Корнилов (Россия) – 108,5…

64. Михаил Максимочкин (Россия) – 92,5

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