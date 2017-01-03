Дмитрий Шляхтин: IAAF убрало требование о необходимости проживания за границей для участия в турнирах

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал список критериев по допуску российских спортсменов к международным стартам, который был опубликован IAAF 3 декабря.

- IAAF вывесила критерии допуска, и, в принципе, эти критерии ничем не отличаются от критериев допуска, которые они раньше анонсировали. Раньше у IAAF было требование, что все спортсмены, которые тестируются, должны проживать за границей, сейчас они убрали этот аргумент, по сути, это снимает все вопросы касаемо наших спортсменов, сейчас будут реальные запросы на участие в международных стартах, реальные вещи. Подчеркну, что все это будет происходить под нейтральным стартом.

Сейчас в международном пуле тестирования находятся 62 наших спортсмена, очень многое зависит от самих спортсменов. Зимний чемпионат Европы, откровенно говоря, не котируется. Что касается коммерческих стартов, то, я думаю, по определению все будет происходить достаточно объективно, - передает слова Шляхтина ТАСС.

Напомним, в ноябре 2015 года членство ВФЛА в IAAF было приостановлено из-за череды допинговых скандалов и цикла документальных фильмов немецкого телеканала ARD. В результате, российские легкоатлеты потеряли право участия в международных турнирах. В частности, все они (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной) не были допущены на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро.

Если российским спортсменам одобрят индивидуальные заявки, то они будут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.