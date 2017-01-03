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Андрей Червиченко: «Спартак» заслуживает лидерства больше, чем ЦСКА и «Зенит», но при этом ему дико везет

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – лидерстве красно-белы в чемпионате.

- В своем нынешнем составе «Спартак» сможет продолжить борьбу за золото?

- Давайте говорить объективно: «Спартак» сражается за чемпионство во многом благодаря дикому везению. Можно легко вспомнить четыре-пять матчей, где красно-белым просто повезло. Игры, в которых «Спартак» набирал очки, хотя должен был играть вничью или даже проигрывать. А это уже восемь-десять лишних баллов. Но нужно признать, что в отличие от остальных команд у «Спартака» больше желания, запала. «Зенит» в первой части сезона таскал за собой дохлого по полю, ЦСКА находится в некоторой яме – и первые, и вторые гораздо меньше заслуживают быть первыми, чем «Спартак». Думаю, многое станет ясно после первого матча с «Краснодаром». Если вдруг «Спартак» проиграет, то от пяти очков останется два, а это не отрыв. И ситуация перевернется, - говорит Червиченко.

- «Зенит» и ЦСКА по потенциалу состава выше «Спартака»?

- По потенциалу - да. По желанию, отдаче, игре – нет. Но «Спартак» играет на пределе, порой даже выжимая больше из себя, чем может. А ЦСКА и «Зенит» и на две трети от своих возможностей не играют.

Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денег 

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