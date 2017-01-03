Мэттьюз признан лучшим новичком декабря в НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз назван лучшим новичком декабря в НХЛ.

19-летний американец набрал 12 (8+4) очков в 12 матчах, что стало лучшим результатом среди дебютантов лиги в последнем месяце 2016 года.

Отметим, что также по 12 очков в декабре у правого крайнего «Виннипега» Патрика Лайне (6+6 в 14 матчах) и левого крайнего «Калгари» Мэттью Ткачука (1+11 в 13 матчах).

Первый номер минувшего драфта Мэттьюз остается лучшим снайпером (20) и бомбардиром (32) среди новичков сезона.

Напомним, лучшим новичком октября был признан партнер Мэттьюза по «кленовым листьям» Вильям Нюландер, а в ноябре лига выбрала лучшим защитника «Коламбуса» Зака Веренски.