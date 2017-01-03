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Андрей Червиченко: Витсель поступил правильно, уехав в Китай

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – об уходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Как оцените отъезд Витселя в Китай?

- В таких ситуациях я всегда говорю, что футболист не нужно заморачиваться над тем, как его выбор выглядит со стороны, а выбирать лучшее предложение. Витсель будет играть в хороший футбол еще года три-четыре, и такого предложения, как из Китая, у него в жизни больше не будет. Поэтому он все правильно делает. Итальянцы собирались платить ему раза в три меньше. Да, «Ювентус» - это престижно и почетно, но от этого выступления останутся красивые кадры, может быть, футболка - и все, а от Китая – в три раза больше денег. После завершения карьеры 80-90 процентов футболистов остаются никому ненужными людьми. И в такой ситуации деньги – самое важное, что у них может остаться от карьеры. Дальше встает вопрос: насколько редко они били головой по мячу, чтобы она могла работать и в другом направлении, - сказал Червиченко.

Андрей Червиченко: Луис Адриано для «Спартака» – это пустая трата денег 

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