Андрей Червиченко: Витсель поступил правильно, уехав в Китай

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко – об уходе Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

- Как оцените отъезд Витселя в Китай?

- В таких ситуациях я всегда говорю, что футболист не нужно заморачиваться над тем, как его выбор выглядит со стороны, а выбирать лучшее предложение. Витсель будет играть в хороший футбол еще года три-четыре, и такого предложения, как из Китая, у него в жизни больше не будет. Поэтому он все правильно делает. Итальянцы собирались платить ему раза в три меньше. Да, «Ювентус» - это престижно и почетно, но от этого выступления останутся красивые кадры, может быть, футболка - и все, а от Китая – в три раза больше денег. После завершения карьеры 80-90 процентов футболистов остаются никому ненужными людьми. И в такой ситуации деньги – самое важное, что у них может остаться от карьеры. Дальше встает вопрос: насколько редко они били головой по мячу, чтобы она могла работать и в другом направлении, - сказал Червиченко.